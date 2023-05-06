وظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية 

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مصور. مساعد طبيب أسنان. خدمات المحاضر الطبية الطارئة. باحث ما بعد الدكتوراه. محلل التنظيم الإداري. والمزيد …

طريقة التقديم: