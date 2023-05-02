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وظائف بشركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٨ مساءً
وظائف بشركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة وبرامج (تدريب تعاوني) للسعوديين، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. برنامج التدريب التعاوني.
  2. مستشار أول – P & CEO.
  3. مدير تخطيط الأعمال وإدارة الأداء.
  4. لحام.
  5. فني معادن ميداني.
  6. ميكانيكي.
  7. محلل الموارد البشرية.
  8. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت ياسرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 1 مايو 2023م.

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للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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