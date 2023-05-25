وظائف بـ الإدارة العامة لصحة السجون في عدة تخصصات

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أعلنت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية توفر وظائف إدارية وقانونية وصحية، لحملة (الدبلوم فأعلى) للعمل في الإدارة العامة لصحة السجون بعدة مناطق بالمملكة (منها وظائف لا تشترط الخبرة)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– (الرياض، تبوك، بيشة، الجوف، الأحساء، جدة، المدينة المنورة، مكة المكرمة، أبها، حائل، حفر الباطن، نجران، القريات، عرعر، الطائف، جازان، الدمام، القصيم)، وأخرى.
– أخصائي قانوني.
– أخصائي عقود ومنافسات.
– أخصائي موارد بشرية.
– طبيب عام.
– طبيب نائب أسرة.
– طبيب نائب جلدية.
– طيب نائب عيون.
– طبيب نائب نفسية.
– طيب نائب أنف وأذن وحنجرة.
– أخصائي تمريض.
– فني تمريض.
– فني مساعد طبيب أسنان.
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الخميس بتاريخ 1444/11/05هـ الموافق 2023/05/25م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/11/19هـ الموافق 2023/06/08م.
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