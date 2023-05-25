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للعمل في عدة مناطق

وظائف بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة

الخميس ٢٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٥ صباحاً
وظائف بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف لحملة (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) للعمل في عدّة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مشغل معالجة المياه والصرف.
  2. مدير التخطيط والتطوير التنظيمي
  3. سكرتير / سكرتير.
  4. أخصائي مراقبة الجودة
  5. المسجل / NICU.
  6. مساعد مدير التمريض.
  7. مشرف تمريض.
  8. طبيب أخصائي في قسم العيون (الدوادمي).
  9. طبيب أخصائي في قسم أنف وأذن وحنجرة (الدوادمي).

طريقة التقديم:

أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 25 مايو 2023م.

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