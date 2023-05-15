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في عددٍ من التخصصات

وظائف بـ المركز السعودي لكفاءة الطاقة

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣١ صباحاً
وظائف بـ المركز السعودي لكفاءة الطاقة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز السعودي لكفاءة الطاقة، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مسؤول التوعية والعلاقات العامة.
  2. أخصائي موارد بشرية أول (التطوير التنظيمي).
  3. أخصائي تحليل البيانات.
  4. خبير تكنولوجيا المعلومات.
  5. مدير كفاءة الطاقة – قطاع المرافق.
  6. والمزيد.

طريقة التقديم:

أوضح المركز أن التقديم متاح على موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 15 مايو 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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