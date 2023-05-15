وظائف بـ المركز السعودي لكفاءة الطاقة

أعلن المركز السعودي لكفاءة الطاقة، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: مسؤول التوعية والعلاقات العامة. أخصائي موارد بشرية أول (التطوير التنظيمي). أخصائي تحليل البيانات. خبير تكنولوجيا المعلومات. مدير كفاءة الطاقة – قطاع المرافق. والمزيد. طريقة التقديم: أوضح المركز أن التقديم متاح على موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 15 مايو 2023م. للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: ( اضغط هنا ).