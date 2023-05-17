وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدّة تخصصات، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: مدير قسم الاستثمارات البديلة. مصمم جرافيك. مدير قسم دراسات الجدوى والتقييم. سكرتير تنفيذي. مدير قسم الحوكمة والمخاطر والالتزام. مدير قسم تطوير الشراكات. مشرف مراجعة داخلية. محلل دفاع أمن سيبراني. مدير قسم التثقيف الإلكتروني. مدير تنفيذ الشراكات. والمزيد .. طريقة التقديم: أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: ( اضغط هنا ).