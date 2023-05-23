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وظائف بـ الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤١ صباحاً
وظائف بـ الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر 6 وظائف مُتعددة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مسؤول تجربة المستخدم (لا تشترط الخبرة).
2- مدير حسابات العملاء.
3- مُحلل أبحاث أول لتجربة العملاء.
4- مسؤول أول لتجربة العملاء.
5- مدير حسابات عملاء أول.
6- منسق مركز اتصال أول.

التخصصات المطلوبة:

– التخصصات الإدارية.
– التخصصات التقنية.

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موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/11/03هـ الموافق 2023/05/23.

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طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا

 

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