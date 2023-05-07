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وظائف بـ الهيئة السعودية للمدن الصناعية

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٨ مساءً
وظائف بـ الهيئة السعودية للمدن الصناعية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية (MODON)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات، للعمل في مدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

كبير أخصائي أداء الشركات:

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المؤهلات والخبرات:

  • تعليم: درجة البكالوريوس في الأعمال أو الهندسة.
  • سنوات من الخبرة: 2-4.

مشرف التدقيق الداخلي:

المؤهلات والخبرات:

– التعليم: درجة البكالوريوس في المحاسبة / المالية / إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

  • درجة الماجستير ميزة إضافية.
  • يفضل المؤهلات المهنية (CIA ، CMA ، CISA أو ما يعادلها).
  • الكفاءة في اللغة الإنجليزية.
  • خبرة: 7 – 9 سنوات خبرة في مجال التدقيق الداخلي.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 مايو 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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