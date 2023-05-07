وظائف بـ الهيئة السعودية للمدن الصناعية

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أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية (MODON)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات، للعمل في مدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
كبير أخصائي أداء الشركات:
المؤهلات والخبرات:
مشرف التدقيق الداخلي:
المؤهلات والخبرات:
– التعليم: درجة البكالوريوس في المحاسبة / المالية / إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 مايو 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).