وظائف بـ الهيئة السعودية للمدن الصناعية

أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية (MODON)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات، للعمل في مدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: