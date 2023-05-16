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التقديم متاح للسعوديين فقط

وظائف بـ الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٠ صباحاً
وظائف بـ الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات؛ بالمقر الرئيسي بمدينة الرياض – مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  • أخصائي أول حلول رقمية – Digital Solutions Senior Specialist |.

المؤهلات والخبرات:

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  • درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو مجال ذي صلة.
  • خبرة: خبرة قوية في لغة البرمجة Spring boot لأكثر من 3 سنوات.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 15 مايو 2023.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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