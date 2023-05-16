وظائف بـ الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

أعلنت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات؛ بالمقر الرئيسي بمدينة الرياض – مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي أول حلول رقمية – Digital Solutions Senior Specialist |.

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو مجال ذي صلة.

خبرة: خبرة قوية في لغة البرمجة Spring boot لأكثر من 3 سنوات.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 15 مايو 2023.