Icon

محتجون في لبنان يطالبون باسترجاع ودائعهم في البنوك Icon الأمير البريطاني لويس يخطف الأنظار بأول مهمة ملكية Icon هاتف U-series الجديد من HTC يدعم ميتافيرس Icon ضبط مروجي المخدرات بالرياض وإحباط تهريب القات في جازان Icon تبرعات الحملة السعودية لإغاثة السودان تتخطى المليون ريال Icon 35 وظيفة بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية Icon واتساب يغضب الحكومة البريطانية Icon سهم أرامكو يقفز 5% ويدفع السوق السعودية لأعلى مستوى Icon موجة حر تاريخية في آسيا تهدد السكان Icon أسباب التقدم بطلب لإيقاف الرقم المميز للمنشأة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
في عدة مناطق بالمملكة

وظائف بـ الهيئة الملكية للجبيل وينبع في عدة تخصصات

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٥ صباحاً
وظائف بـ الهيئة الملكية للجبيل وينبع في عدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة الملكية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 65 وظيفة شاغرة (رجال / نساء) في عدة مناطق المملكة، لحملة (الدبلوم) أو (البكالوريوس فأعلى) وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– إداري عقود (العقود).
– أخصائي مراجعة تشغيلي.
– إداري عقود (الاتصال والإعلام).
– محلل مزايا وأداء.
– رسام خرائط.
– منسق استثمارات.
– أخصائي متابعة ومراقبة النفايات الخطرة.
– إداري عقود.
– أخصائي أنظمة بيئية.
– أخصائي التقييم والتراخيص.
– أخصائي مراجعة التكاليف.
– كبير مهندسي الإنشاءات.
– مشغل أنظمة.
– أخصائي أنظمة بيئية.
– أخصائي خدمات الأملاك السكنية.
– باحث قانوني.
– أخصائي مراقبة مائية.
– محلل حساب كميات.
– أخصائي جودة هواء وأرصاد جوية.
– منسق صحة بيئة.
– أمين مستودع.
– مفتش الوقاية من الحرائق.
– مشرف تفتيش.
– أخصائي تفتيش.
– أخصائي مراقبة مائية.
– أخصائي صحة بيئة أول.
– مهندس خدمات بيئية.
– أخصائي صحة بيئة.
– أخصائي مراجعة مالي.
– مهندس تشجير.
– مفتش سلامة.
– محلل إدارة عقود.
– منسق مطالبات.
– مشرف وحدة الضمانات البنكية.
– منسق رواتب وتعويضات.
– أخصائي خطط استمرارية الأعمال.
– أخصائي خطط الأزمات.
– أخصائي إدارة أداء أول.
– أخصائي خدمات الأملاك التجارة.
– أخصائي تصاميم.
– محلل إدارة أداء.
– رجل إطفاء.
– منسق الوقاية من الحرائق.
– منسق تصاميم.
– مشغل ميكانيكي.
– فني أنظمة أمنية.
– أخصائي إدارة بيانات.
– أخصائي دعم الأنظمة.
– أخصائي دعم تقني.
– محلل أعمال (المدينة الذكية).
– محلل أعمال (النظم الرئيسة).
– منسق خدمات صناعية.
– أخصائي استثمارات صناعية.
– أخصائي الاتفاقيات الخفيفة والمساندة.
– أخصائي الاتفاقيات التجارية.
– أخصائي استثمارات.
– منسق اتفاقيات.
.. وأخرى.

قد يهمّك أيضاً
بدء أعمال السجل العقاري في الرياض

بدء أعمال السجل العقاري في الرياض

القبض على مقيم ومخالف ومواطن لترويجهم المواد المخدرة

القبض على مقيم ومخالف ومواطن لترويجهم المواد المخدرة

المميزات:
– راتب شهري تنافسي.
– بدل نقل.
– بدل سكن.
– بدل تعليم الأبناء.
– الرعاية الطبية للموظف وعائلته.
– برامج تدريب وتطوير للموظف.
– مزايا وتعويضات منافسة.

قد يهمّك أيضاً
السديس: القيادة حريصة على تخفيف معاناة السودانيين

السديس: القيادة حريصة على تخفيف معاناة السودانيين

موعد مباراة Real Madrid ضد مان سيتي والقنوات الناقلة

موعد مباراة Real Madrid ضد مان سيتي والقنوات الناقلة

المجلات الوظيفية:
– الإدارية والمالية.
– الهندسية والفنية.
– الأمن والسلامة.
– تقنية المعلومات.
– التعليمية.
المتطلبات:

– معادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت من الخارج.
– مطابقة معايير ومتطلبات الوظيفة للمتقدم.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء 2023/05/09م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وصول أول طائرة مساعدات من الصليب الأحمر إلى السودان
العالم

وصول أول طائرة مساعدات من الصليب الأحمر...

العالم
وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية
حصاد اليوم

وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية

حصاد اليوم
عمر السومة يقود العربي لنهائي كأس أمير قطر
الرياضة

عمر السومة يقود العربي لنهائي كأس أمير...

الرياضة
طلاب وطالبات تعليم الرياض يحققون 545 ميدالية في مسابقة كانجارو موهبة
السعودية اليوم

طلاب وطالبات تعليم الرياض يحققون 545 ميدالية...

السعودية اليوم
زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب نيوزيلندا
العالم

زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب نيوزيلندا

العالم
استمرار أمطار الباحة ونجران حتى المساء
السعودية اليوم

استمرار أمطار الباحة ونجران حتى المساء

السعودية اليوم
اختبار بالأصابع يكشف إصابتك بسرطان الرئة
حصاد اليوم

اختبار بالأصابع يكشف إصابتك بسرطان الرئة

حصاد اليوم
امتلاء صحن الطواف وتلاوة خاشعة للشيخ السديس بالمسجد الحرام في صلاة المغرب
السعودية اليوم

امتلاء صحن الطواف وتلاوة خاشعة للشيخ السديس...

السعودية اليوم