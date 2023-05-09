وظائف بـ الهيئة الملكية للجبيل وينبع في عدة تخصصات

أعلنت الهيئة الملكية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 65 وظيفة شاغرة (رجال / نساء) في عدة مناطق المملكة، لحملة (الدبلوم) أو (البكالوريوس فأعلى) وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– إداري عقود (العقود).

– أخصائي مراجعة تشغيلي.

– إداري عقود (الاتصال والإعلام).

– محلل مزايا وأداء.

– رسام خرائط.

– منسق استثمارات.

– أخصائي متابعة ومراقبة النفايات الخطرة.

– إداري عقود.

– أخصائي أنظمة بيئية.

– أخصائي التقييم والتراخيص.

– أخصائي مراجعة التكاليف.

– كبير مهندسي الإنشاءات.

– مشغل أنظمة.

– أخصائي أنظمة بيئية.

– أخصائي خدمات الأملاك السكنية.

– باحث قانوني.

– أخصائي مراقبة مائية.

– محلل حساب كميات.

– أخصائي جودة هواء وأرصاد جوية.

– منسق صحة بيئة.

– أمين مستودع.

– مفتش الوقاية من الحرائق.

– مشرف تفتيش.

– أخصائي تفتيش.

– أخصائي مراقبة مائية.

– أخصائي صحة بيئة أول.

– مهندس خدمات بيئية.

– أخصائي صحة بيئة.

– أخصائي مراجعة مالي.

– مهندس تشجير.

– مفتش سلامة.

– محلل إدارة عقود.

– منسق مطالبات.

– مشرف وحدة الضمانات البنكية.

– منسق رواتب وتعويضات.

– أخصائي خطط استمرارية الأعمال.

– أخصائي خطط الأزمات.

– أخصائي إدارة أداء أول.

– أخصائي خدمات الأملاك التجارة.

– أخصائي تصاميم.

– محلل إدارة أداء.

– رجل إطفاء.

– منسق الوقاية من الحرائق.

– منسق تصاميم.

– مشغل ميكانيكي.

– فني أنظمة أمنية.

– أخصائي إدارة بيانات.

– أخصائي دعم الأنظمة.

– أخصائي دعم تقني.

– محلل أعمال (المدينة الذكية).

– محلل أعمال (النظم الرئيسة).

– منسق خدمات صناعية.

– أخصائي استثمارات صناعية.

– أخصائي الاتفاقيات الخفيفة والمساندة.

– أخصائي الاتفاقيات التجارية.

– أخصائي استثمارات.

– منسق اتفاقيات.

.. وأخرى.

المميزات:

– راتب شهري تنافسي.

– بدل نقل.

– بدل سكن.

– بدل تعليم الأبناء.

– الرعاية الطبية للموظف وعائلته.

– برامج تدريب وتطوير للموظف.

– مزايا وتعويضات منافسة.

المجلات الوظيفية:

– الإدارية والمالية.

– الهندسية والفنية.

– الأمن والسلامة.

– تقنية المعلومات.

– التعليمية.

المتطلبات:

– معادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت من الخارج.

– مطابقة معايير ومتطلبات الوظيفة للمتقدم.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء 2023/05/09م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا