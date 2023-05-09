وظائف بـ الهيئة الملكية للجبيل وينبع في عدة تخصصات

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أعلنت الهيئة الملكية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 65 وظيفة شاغرة (رجال / نساء) في عدة مناطق المملكة، لحملة (الدبلوم) أو (البكالوريوس فأعلى) وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– إداري عقود (العقود).
– أخصائي مراجعة تشغيلي.
– إداري عقود (الاتصال والإعلام).
– محلل مزايا وأداء.
– رسام خرائط.
– منسق استثمارات.
– أخصائي متابعة ومراقبة النفايات الخطرة.
– إداري عقود.
– أخصائي أنظمة بيئية.
– أخصائي التقييم والتراخيص.
– أخصائي مراجعة التكاليف.
– كبير مهندسي الإنشاءات.
– مشغل أنظمة.
– أخصائي أنظمة بيئية.
– أخصائي خدمات الأملاك السكنية.
– باحث قانوني.
– أخصائي مراقبة مائية.
– محلل حساب كميات.
– أخصائي جودة هواء وأرصاد جوية.
– منسق صحة بيئة.
– أمين مستودع.
– مفتش الوقاية من الحرائق.
– مشرف تفتيش.
– أخصائي تفتيش.
– أخصائي مراقبة مائية.
– أخصائي صحة بيئة أول.
– مهندس خدمات بيئية.
– أخصائي صحة بيئة.
– أخصائي مراجعة مالي.
– مهندس تشجير.
– مفتش سلامة.
– محلل إدارة عقود.
– منسق مطالبات.
– مشرف وحدة الضمانات البنكية.
– منسق رواتب وتعويضات.
– أخصائي خطط استمرارية الأعمال.
– أخصائي خطط الأزمات.
– أخصائي إدارة أداء أول.
– أخصائي خدمات الأملاك التجارة.
– أخصائي تصاميم.
– محلل إدارة أداء.
– رجل إطفاء.
– منسق الوقاية من الحرائق.
– منسق تصاميم.
– مشغل ميكانيكي.
– فني أنظمة أمنية.
– أخصائي إدارة بيانات.
– أخصائي دعم الأنظمة.
– أخصائي دعم تقني.
– محلل أعمال (المدينة الذكية).
– محلل أعمال (النظم الرئيسة).
– منسق خدمات صناعية.
– أخصائي استثمارات صناعية.
– أخصائي الاتفاقيات الخفيفة والمساندة.
– أخصائي الاتفاقيات التجارية.
– أخصائي استثمارات.
– منسق اتفاقيات.
.. وأخرى.
المميزات:
– راتب شهري تنافسي.
– بدل نقل.
– بدل سكن.
– بدل تعليم الأبناء.
– الرعاية الطبية للموظف وعائلته.
– برامج تدريب وتطوير للموظف.
– مزايا وتعويضات منافسة.
المجلات الوظيفية:
– الإدارية والمالية.
– الهندسية والفنية.
– الأمن والسلامة.
– تقنية المعلومات.
– التعليمية.
المتطلبات:
– معادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت من الخارج.
– مطابقة معايير ومتطلبات الوظيفة للمتقدم.
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء 2023/05/09م.
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