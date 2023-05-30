وظائف بـ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف للرجال والنساء حملة (البكالوريوس فأعلى) للعمل في كل من (الرياض، الأحساء) بالمسميات التالية:

– محلل نظم إداري

– أمين مكتبة

– محاضر علم الإحصاء

– أستاذ علوم الأشعة

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– علوم المكتبات والمعلومات

– التطوير التنظيمي

– الإحصاء

– علوم الأشعة

– الإدارة الصحية

أماكن العمل:

– الرياض

– الأحساء

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– توفر المتطلبات والمؤهلات المحددة لكل وظيفة.

– خبرة في نفس المجال حسب المطلوب لكل وظيفة.

– مهارات اللغة الانجليزية.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

طريقة التقديم:

متاح التقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا