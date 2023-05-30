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إدارية وصحية للعمل في الرياض والأحساء

وظائف بـ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٦ صباحاً
وظائف بـ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف للرجال والنساء حملة (البكالوريوس فأعلى) للعمل في كل من (الرياض، الأحساء) بالمسميات التالية:

– محلل نظم إداري
– أمين مكتبة
– محاضر علم الإحصاء
– أستاذ علوم الأشعة

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– علوم المكتبات والمعلومات
– التطوير التنظيمي
– الإحصاء
– علوم الأشعة
– الإدارة الصحية

أماكن العمل:

– الرياض
– الأحساء

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– توفر المتطلبات والمؤهلات المحددة لكل وظيفة.
– خبرة في نفس المجال حسب المطلوب لكل وظيفة.
– مهارات اللغة الانجليزية.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

طريقة التقديم:

متاح التقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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