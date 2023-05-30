وظائف بـ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف للرجال والنساء حملة (البكالوريوس فأعلى) للعمل في كل من (الرياض، الأحساء) بالمسميات التالية:
– محلل نظم إداري
– أمين مكتبة
– محاضر علم الإحصاء
– أستاذ علوم الأشعة
– إدارة الأعمال
– علوم المكتبات والمعلومات
– التطوير التنظيمي
– الإحصاء
– علوم الأشعة
– الإدارة الصحية
– الرياض
– الأحساء
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– توفر المتطلبات والمؤهلات المحددة لكل وظيفة.
– خبرة في نفس المجال حسب المطلوب لكل وظيفة.
– مهارات اللغة الانجليزية.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
متاح التقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا