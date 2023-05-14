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في عددٍ من التخصصات

وظائف بـ جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٣ صباحاً
وظائف بـ جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. كبير العلماء – المجهر الإلكتروني.
  2. قائد عمليات البحث الميداني.
  3. أخصائي تسويق.
  4. قيادة المعلوماتية الحيوية.
  5. مدير الإستراتيجية والتخطيط.
  6. رئيس قسم هندسة الإلكترونيات والبرمجيات.

طريقة التقديم:

أوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 14 مايو 2023م.

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وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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