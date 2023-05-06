وظائف بـ شركة روابي القابضة للنفط والغاز 

أعلنت شركة روابي القابضة للنفط والغاز عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مشرف نزح المياه. مدير المشروع – نزح المياه. مدير فني مدني. فني صيانة أسطوانة. مشرف صيانة الأسطوانات. المسؤول الفني الكهربائي – ETO. مسؤول إدارة النقد. مسؤول العلاقات المصرفية. سكرتير. مدير المشروع. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت المجموعة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).