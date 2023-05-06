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وظائف بـ شركة روابي القابضة للنفط والغاز 

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥١ مساءً
وظائف بـ شركة روابي القابضة للنفط والغاز 
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة روابي القابضة للنفط والغاز عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مشرف نزح المياه.
  2. مدير المشروع – نزح المياه.
  3. مدير فني مدني.
  4. فني صيانة أسطوانة.
  5. مشرف صيانة الأسطوانات.
  6. المسؤول الفني الكهربائي – ETO.
  7. مسؤول إدارة النقد.
  8. مسؤول العلاقات المصرفية.
  9. سكرتير.
  10. مدير المشروع.
  11. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت المجموعة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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