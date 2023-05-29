وظائف بـ شركة مصفاة أرامكو موبيل “سامرف”

أعلنت شركة مصفاة أرامكو موبيل (سامرف) في مدينة ينبع الصناعية عن توفر وظائف شاغرة بعدة مزايا لذوي الخبرة من حملة الثانوية الدبلوم البكالوريوس حسب المسميات التالية:

تفاصيل الوظائف

– منسق عقود (Contract Coordinator)

المتطلبات: بكالوريوس في تخصص (الهندسة الصناعية، الإدارة الصناعية، إدارة سلسلة الإمداد، إدارة نظام المعلومات) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنتين.

– مهندس سلامة (Safety Engineer)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة السلامة / الهندسة الكيميائية ، الهندسة الميكانيكية) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال السلامة.

– أخصائي سلامة (Safety Specialist)

المتطلبات: الثانوية العامة / دبلوم في تخصص (الأمن الصناعي) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الأمن أو السلامة.

المزايا:

– رواتب تنافسية

– بدل مواصلات

– بدل سكن يعادل ثلاثة رواتب سنوياً.

– تأمين طبي للموظف وعائلته والمعالين

– بدل تعيين

– مكافأة سنوية

– مكافأة الأداء السنوي

– مكافأة رمضان

– برنامج تمليك المنازل

– خطة الادخار

– مكافآت الخدمة

– فرص التطوير

– المرافقة الطبية للمُعالين

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: إضغط هنا