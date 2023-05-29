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وظائف بـ شركة مصفاة أرامكو موبيل “سامرف”

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٢ مساءً
وظائف بـ شركة مصفاة أرامكو موبيل “سامرف”
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة مصفاة أرامكو موبيل (سامرف) في مدينة ينبع الصناعية عن توفر وظائف شاغرة بعدة مزايا لذوي الخبرة من حملة الثانوية الدبلوم البكالوريوس حسب المسميات  التالية:

تفاصيل الوظائف

– منسق عقود (Contract Coordinator)

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المتطلبات: بكالوريوس في تخصص (الهندسة الصناعية، الإدارة الصناعية، إدارة سلسلة الإمداد، إدارة نظام المعلومات) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنتين.

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– مهندس سلامة (Safety Engineer)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة السلامة / الهندسة الكيميائية ، الهندسة الميكانيكية) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال السلامة.

– أخصائي سلامة (Safety Specialist)

المتطلبات: الثانوية العامة / دبلوم في تخصص (الأمن الصناعي) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الأمن أو السلامة.

المزايا:

– رواتب تنافسية
– بدل مواصلات
– بدل سكن يعادل ثلاثة رواتب سنوياً.
– تأمين طبي للموظف وعائلته والمعالين
– بدل تعيين
– مكافأة سنوية
– مكافأة الأداء السنوي
– مكافأة رمضان
– برنامج تمليك المنازل
– خطة الادخار
– مكافآت الخدمة
– فرص التطوير
– المرافقة الطبية للمُعالين

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: إضغط هنا

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