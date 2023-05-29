فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره البريطاني جهود حل الأزمة السودانية السعودية ترخص لأول منطقة اقتصادية خاصة باستثمارات الحوسبة السحابية الموارد البشرية توفر أكثر من 35 وظيفة عن بُعد وظائف بـ شركة مصفاة أرامكو موبيل “سامرف” الإطاحة بمواطن لترويجه 49 ألف قرص من مادة الإمفيتامين ضبط 3 إثيوبيين وإحباط تهريب 350 كيلو قات في جازان أمطار غزيرة وتساقط كثيف للبرد جنوب القنفذة لقطات لهطول أمطار غزيرة على الليث القبض على 5 مقيمين لترويجهم الشبو بجدة والشرقية تحديد سعر الطرح العام الأولي لسهم جمجوم فارما بـ 60 ريالاً
أعلنت شركة مصفاة أرامكو موبيل (سامرف) في مدينة ينبع الصناعية عن توفر وظائف شاغرة بعدة مزايا لذوي الخبرة من حملة الثانوية الدبلوم البكالوريوس حسب المسميات التالية:
– منسق عقود (Contract Coordinator)
المتطلبات: بكالوريوس في تخصص (الهندسة الصناعية، الإدارة الصناعية، إدارة سلسلة الإمداد، إدارة نظام المعلومات) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنتين.
– مهندس سلامة (Safety Engineer)
المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة السلامة / الهندسة الكيميائية ، الهندسة الميكانيكية) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال السلامة.
– أخصائي سلامة (Safety Specialist)
المتطلبات: الثانوية العامة / دبلوم في تخصص (الأمن الصناعي) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الأمن أو السلامة.
– رواتب تنافسية
– بدل مواصلات
– بدل سكن يعادل ثلاثة رواتب سنوياً.
– تأمين طبي للموظف وعائلته والمعالين
– بدل تعيين
– مكافأة سنوية
– مكافأة الأداء السنوي
– مكافأة رمضان
– برنامج تمليك المنازل
– خطة الادخار
– مكافآت الخدمة
– فرص التطوير
– المرافقة الطبية للمُعالين
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: إضغط هنا