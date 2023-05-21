وظائف بـ مدينة الملك سعود الطبية 

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض توفر وظائف شاغرة (رجال / نساء) في مجال (خدمة العملاء)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مُنسق وحدة العناية بالعملاء.

الملخص الوظيفي:

– التواصل مع العملاء أصحاب الشكاوى عن طريق الهاتف وجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالشكاوى السابقة.

المسؤوليات الرئيسية:

1- تقديم جميع الخدمات للعملاء ومتابعة حل الشكاوى المتعلقة بهم.

2- التنسيق والمتابعة مع الأطراف المعنية بالشكوى داخل المدينة بداية من استقبال الشكوى وحتى إغلاقها.

3- ضمان سرية الشكوى وسرية بيانات صاحب الشكوى.

4- تحليل المعلومات التي تم استكمالها إما عن طريق صاحب الشكوى أو عن طريق أحد الأطراف المعنية.

5- ضمان جودة التواصل وإظهار الإحترام في التعامل مع جميع العملاء.

المهارات المطلوبة:

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

– الإلمام بمعالجة البيانات.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– التواصل الفعّال.

– إدارة الوقت.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا