وظائف بـ مدينة الملك سعود الطبية 

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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض توفر وظائف شاغرة (رجال / نساء) في مجال (خدمة العملاء)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
– مُنسق وحدة العناية بالعملاء.
– التواصل مع العملاء أصحاب الشكاوى عن طريق الهاتف وجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالشكاوى السابقة.
المسؤوليات الرئيسية:
1- تقديم جميع الخدمات للعملاء ومتابعة حل الشكاوى المتعلقة بهم.
2- التنسيق والمتابعة مع الأطراف المعنية بالشكوى داخل المدينة بداية من استقبال الشكوى وحتى إغلاقها.
3- ضمان سرية الشكوى وسرية بيانات صاحب الشكوى.
4- تحليل المعلومات التي تم استكمالها إما عن طريق صاحب الشكوى أو عن طريق أحد الأطراف المعنية.
5- ضمان جودة التواصل وإظهار الإحترام في التعامل مع جميع العملاء.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
– الإلمام بمعالجة البيانات.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– التواصل الفعّال.
– إدارة الوقت.
– التقديم مُتاح حالياً
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