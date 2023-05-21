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في مجال خدمة العملاء

وظائف بـ مدينة الملك سعود الطبية 

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٠ صباحاً
وظائف بـ مدينة الملك سعود الطبية 
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض توفر وظائف شاغرة (رجال / نساء) في مجال (خدمة العملاء)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مُنسق وحدة العناية بالعملاء.

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الملخص الوظيفي:

– التواصل مع العملاء أصحاب الشكاوى عن طريق الهاتف وجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالشكاوى السابقة.

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المسؤوليات الرئيسية:

1- تقديم جميع الخدمات للعملاء ومتابعة حل الشكاوى المتعلقة بهم.
2- التنسيق والمتابعة مع الأطراف المعنية بالشكوى داخل المدينة بداية من استقبال الشكوى وحتى إغلاقها.
3- ضمان سرية الشكوى وسرية بيانات صاحب الشكوى.
4- تحليل المعلومات التي تم استكمالها إما عن طريق صاحب الشكوى أو عن طريق أحد الأطراف المعنية.
5- ضمان جودة التواصل وإظهار الإحترام في التعامل مع جميع العملاء.

المهارات المطلوبة:

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
– الإلمام بمعالجة البيانات.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– التواصل الفعّال.
– إدارة الوقت.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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