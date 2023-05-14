وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات لحملة (الثانوية فأعلى)، للعمل بمدينة الرياض وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي بصريات – فحص. أخصائي دعم تكنولوجيا المعلومات. أخصائي تدريب. مدير التخطيط الاستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات. المنسق الأول. مساعد التخدير. أخصائي CSSU. مدير السلامة. مساعد مستودع. مسؤول قاعدة البيانات.

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 14 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).