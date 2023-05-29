وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض عن طرح وظائف شاغرة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى في عدة تخصصات على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– سكرتير تنفيذي

– أخصائي رياض أول

– ممثل خدمات الصيدلة

– مدير تحليل الأعمال

– مشرف

– سائق

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة

– الدبلوم

– البكالوريوس

التخصصات المطلوبة:

– أدارة الأعمال

– الإدارة المكتبية

– الإدارة العامة

– الإدارة الرياضية

– إدارة المستشفيات

– علوم الحاسب

– تقنية المعلومات

– هندسة البرمجيات

– أو ما يعادلهم

طريقة التقديم:

متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط: اضغط هنا