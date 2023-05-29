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وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٨ مساءً
وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض عن طرح وظائف شاغرة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى في عدة تخصصات على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– سكرتير تنفيذي
– أخصائي رياض أول
– ممثل خدمات الصيدلة
– مدير تحليل الأعمال
– مشرف
– سائق

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المؤهلات المطلوبة:

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– الثانوية العامة
– الدبلوم
– البكالوريوس

التخصصات المطلوبة:

– أدارة الأعمال
– الإدارة المكتبية
– الإدارة العامة
– الإدارة الرياضية
– إدارة المستشفيات
– علوم الحاسب
– تقنية المعلومات
– هندسة البرمجيات
– أو ما يعادلهم

طريقة التقديم:

متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط: اضغط هنا

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