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وظائف بـ مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٧ صباحاً
وظائف بـ مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير) في عدّة مجالات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مدير الموظفين وخدمات رعاية الأسرة والإسكان.
  2. كبير مهندسي أمن المعلومات.
  3. استشاري مساعد التخدير.
  4. استشاري مساعد التخدير والعمليات.
  5. استشاري أمراض النساء والتوليد.
  6. استشاري مساعد أمراض النساء والتوليد.
  7. الممرضة المسؤولة.
  8. ممرضة الموظفين.
  9. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت المستشفى، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).

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