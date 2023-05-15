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وظائف بـ هيئة الصحة العامة “وقاية”

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٦ مساءً
وظائف بـ هيئة الصحة العامة “وقاية”
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين)، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. محلل أول (سكرتير لجنة).
  2. خبير أول صحي (مكافحة الأمراض التنفسية).
  3. خبير أول صحي.
  4. أخصائي أول صحي (الأمراض المستهدفة بالتحصين).
  5. أخصائي مشارك أول صحي.
  6. والمزيد …

عن الهيئة:

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  •  هيئة الصحة العامة هي هيئة حكومية سعودية تهدف إلى الإسهام في الحد من الأمراض المعدية وغير المعدية، والعمل على رصدها ومتابعتها ودرء انتشارها. في 2 مارس 2021 صدر قرار مجلس الوزراء بتحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى هيئة عامة باسم هيئة الصحة العامة.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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