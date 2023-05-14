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وظائف بـ هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٧ صباحاً
وظائف بـ هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مدير التخطيط والتدخل السريع.
  2. أخصائي مشاريع خاصة.
  3. أخصائي هندسة البيانات.
  4. ضابط المراسلات.
  5. مساعد تنفيذي.
  6. أخصائي محاسبة أول.
  7. مدير تنمية المواهب.
  8. والمزيد…

طريقة التقديم:

أوضحت هيئة المحتوى، أنّ التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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