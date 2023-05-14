وظائف بـ هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مدير التخطيط والتدخل السريع. أخصائي مشاريع خاصة. أخصائي هندسة البيانات. ضابط المراسلات. مساعد تنفيذي. أخصائي محاسبة أول. مدير تنمية المواهب. والمزيد…

طريقة التقديم: