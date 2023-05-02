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في عددٍ من التخصصات

وظائف بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٢ صباحاً
وظائف بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. أخصائي دعم مكتب المساعدة | أخصائي دعم فني.
  2. مدير مكتب ARTD.
  3. مهندس ميكانيكي / دفع.
  4. مدير مكتب مساعد المدير العام.
  5. أخصائي تخطيط وميزنة.
  6. أخصائي الوثائق والأرشفة.
  7. مهندس مراقبة الجودة.
  8. مهندسو معالجة بيانات الرادار.
  9. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضح المركز أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 1 مايو 2023م.

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للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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