حادث مروع لوفاة طفل فلسطيني هاجمه أسد وظائف بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية كارثة بيئية تقضي على 21 مليون شجرة زيتون طائرة صينية تغادر مطار جدة وعلى متنها 145 راكبًا بنك الرياض يربح 2 مليار ريال خلال الربع الأول بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين غلاء المهور والتكاليف وراء انتشار العنوسة في السعودية وفاة الأسير الفلسطيني خضر عدنان بعد إضراب عن الطعام 86 يومًا عدسة المصور شاهد يسهم في تحقيق العدالة خالد عبدالرحمن ألغى متابعة الأسماء المستعارة فذكره الجمهور بمخاوي الليل
أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أوضح المركز أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 1 مايو 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).