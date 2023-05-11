وظائف بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون 

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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة (الثانوية العامة) فأعلى، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- مساعد مستودع (ثانوية فأعلى).
2- حارس أمن (ثانوية فأعلى).
3- مسؤول قاعدة البيانات.
4- مهندس برمجيات.
5- مساعد المشاريع والصيانة.
6- مساعد الأنشطة الرياضية.
7- أخصائي الشبكات.
8- مهندس مدني.
9- منسق البحوث السريرية.
10- مساعد شؤون الموظفين.
11- أخصائي CSSU.
12- مساعد التخدير.
13- مدير السلامة.
.. وأخرى.
– الثانوية العامة.
– الدبلوم.
– البكالوريوس.
– إدارة الأعمال.
– القانون.
– القانون المدني.
– القانون التجاري.
– الإدارة المكتبية.
– الإدارة العامة.
– إدارة المواد.
– السكرتارية التنفيذية.
– الإدارة الرياضية.
– التربية البدنية.
– الهندسة المدنية.
– الصيدلة.
– التمريض.
– العلوم الطبية التطبيقية.
– إدارة المستشفيات.
– تقنية المختبرات الكيميائية.
– علوم الحاسب.
– هندسة الحاسب.
– تقنية المعلومات.
– نظم المعلومات.
– الأحياء.
– الكيمياء الحيوية.
– الأحياء الدقيقة.
– أو ما يعادلها.
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