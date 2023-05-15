وظائف تعاقدية في عدد من التخصصات النوعية بالحرمين الشريفين

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية، عن توفر بعض الوظائف التعاقدية للجنسين للعمل بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام لعام 1444هـ.

الوظائف المطلوبة

وبينت الرئاسة أن الوظائف المطلوبة هي باحث شرعي مؤهل علمي دبلوم عالٍ بعد الجامعة– ماجستير– دكتوراه، قانون مؤهل علمي دبلوم عالٍ بعد الجامعة– ماجستير– دكتوراه، الأنظمة مؤهل علمي دبلوم عالي بعد الجامعة– ماجستير– دكتوراه، ترجمة جميع التخصصات.

مواعيد التقديم والشروط

ويبدأ موعد التقديم بمشيئة الله يوم الثلاثاء الموافق 26/ 10/ 1444هـ وينتهي يوم السبت الموافق 30/ 10/ 1444هـ على أن تتوافر في المتقدم الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. طباعة برنت من الأحوال المدنية أو منصة أبشر في حالة القبول المبدئي. الاستعداد للعمل في أي وقت. ألا يكون على رأس عمل آخر. أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة. اجتياز المقابلة الشخصية.

ويتم التقديم إلكترونيًّا عبر بوابة التوظيف الموسمي الخاصة بالرئاسة وذلك بالدخول على الرابط الإلكتروني (اضغط هنا)، وسيتم إرسال رسالة نصية لمن تم قبوله مبدئيًّا.