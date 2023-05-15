Icon

الحد الأقصى للسن عند تسجيل تابع بـ حساب المواطن Icon الحزم وصرامة العقوبة تردع مخالفي الأنظمة Icon أمطار غزيرة وسيول على جازان حتى الـ 8 مساءً Icon انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 212 ريالاً Icon الحج: يسمح لحاملي التأشيرة زيارة مكة في حالة وحيدة Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon بدء منافسات آيسف 2023 العالمية بمشاركة سعودية Icon توقعات بـ أمطار متفاوتة وبرد ورياح بعدة مناطق Icon الحمراني: إذا كانت مصاريف أسرتك أكثر من 4500 ريال فأنت مبذر Icon المملكة أصبحت لاعبًا رئيسيًّا في أكثر الرياضات ربحًا بالعالم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
التقديم بدءًا من غدٍ حتى السبت القادم

وظائف تعاقدية في عدد من التخصصات النوعية بالحرمين الشريفين

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٢ مساءً
وظائف تعاقدية في عدد من التخصصات النوعية بالحرمين الشريفين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية، عن توفر بعض الوظائف التعاقدية للجنسين للعمل بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام لعام 1444هـ.

الوظائف المطلوبة

وبينت الرئاسة أن الوظائف المطلوبة هي باحث شرعي مؤهل علمي دبلوم عالٍ بعد الجامعة– ماجستير– دكتوراه، قانون مؤهل علمي دبلوم عالٍ بعد الجامعة– ماجستير– دكتوراه، الأنظمة مؤهل علمي دبلوم عالي بعد الجامعة– ماجستير– دكتوراه، ترجمة جميع التخصصات.

قد يهمّك أيضاً
ميسي ضمن أسوأ لاعبي سان جيرمان ضد أجاكسيو

ميسي ضمن أسوأ لاعبي سان جيرمان ضد أجاكسيو

وظائف تعاقدية في عدد من التخصصات النوعية بالحرمين الشريفين

وظائف تعاقدية في عدد من التخصصات النوعية بالحرمين الشريفين

مواعيد التقديم والشروط

ويبدأ موعد التقديم بمشيئة الله يوم الثلاثاء الموافق 26/ 10/ 1444هـ وينتهي يوم السبت الموافق 30/ 10/ 1444هـ على أن تتوافر في المتقدم الشروط التالية:

قد يهمّك أيضاً
جماهير الزمالك تهاجم أشرف روقا بعد مباراة الإسماعيلي

جماهير الزمالك تهاجم أشرف روقا بعد مباراة الإسماعيلي

فيسبوك يرسل طلبات صداقة تلقائيًّا بسبب العطل

فيسبوك يرسل طلبات صداقة تلقائيًّا بسبب العطل

  1. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  2. طباعة برنت من الأحوال المدنية أو منصة أبشر في حالة القبول المبدئي.
  3. الاستعداد للعمل في أي وقت.
  4. ألا يكون على رأس عمل آخر.
  5. أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة.
  6. اجتياز المقابلة الشخصية.

ويتم التقديم إلكترونيًّا عبر بوابة التوظيف الموسمي الخاصة بالرئاسة وذلك بالدخول على الرابط الإلكتروني (اضغط هنا)، وسيتم إرسال رسالة نصية لمن تم قبوله مبدئيًّا.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خطوة جديدة من الاتحاد لضم ويلفريد زاها
الرياضة

خطوة جديدة من الاتحاد لضم ويلفريد زاها

الرياضة
كوريا الشمالية تطلق قمرًا صناعيًّا للتجسس
العالم

كوريا الشمالية تطلق قمرًا صناعيًّا للتجسس

العالم
منافسة مشتعلة بدوري الدرجة الأولى السعودي
الرياضة

منافسة مشتعلة بدوري الدرجة الأولى السعودي

الرياضة
غريفيث: أشكر السعودية على جهودها في إجلاء العالقين في السودان
السعودية اليوم

غريفيث: أشكر السعودية على جهودها في إجلاء...

السعودية اليوم
أمطار إبريل بالسعودية الأعلى منذ 40 عامًا
السعودية اليوم

أمطار إبريل بالسعودية الأعلى منذ 40 عامًا

السعودية اليوم
كشف هوية جندية أمريكية ساهمت في نشر وثائق البنتاجون
العالم

كشف هوية جندية أمريكية ساهمت في نشر...

العالم
مركز الفلك الدولي: العيد السبت
السعودية اليوم

مركز الفلك الدولي: العيد السبت

السعودية اليوم
الثامنة عالميًا.. جامعة الملك عبدالعزيز تسجّل 177 براءة اختراع خلال 2022
السعودية اليوم

الثامنة عالميًا.. جامعة الملك عبدالعزيز تسجّل 177...

السعودية اليوم