وظائف شاغرة بجامعة القصيم عبر نظام العقود

أعلنت جامعة القصيم عن حاجتها لشغل 363 وظيفة من الوظائف الأكاديمية على رتبة ( أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد ) وترغب في شغلها عن طريق نظام العقود ( دوام كامل ) بالكفاءات الوطنية المؤهلة الحاصلة على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها في التخصصات المحددة التي لا يمنح فيها درجة الدكتوراه.

وأوضحت الجامعة أن استقبال الطلبات على منصة التقديم الإلكترونية بموقع الجامعة خلال الفترة من الأحد 15/ 11 / 1444 هـ ولمدة 5 أيام، من خلال الرابط (هنا).