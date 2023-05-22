وظائف شاغرة بشركة الإلكترونيات المتقدمة

أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة -إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية- عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الإلكترونيات المتقدمة

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس أنظمة رئيسي: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي المشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، سلسلة التوريد)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– وكيل مكتب خدمات تقنية المعلومات: شهادة الدبلوم في تخصصات: (تقنية المعلومات، الكمبيوتر)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)