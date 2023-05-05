وظائف شاغرة بشركة بيكر هيوز في 3 مدن

أعلنت شركة بيكر هيوز “Baker Hughes”، المتخصصة في الخدمات الصناعية والطاقة وحقول النفط، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في كل من الظهران، والدمام، والرياض.

تفاصيل وظائف Baker Hughes

وأبرزت شركة بيكر هيوز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس المبيعات الإقليمية والتجارية (الظهران).

– فني أجهزة (الدمام).

– فني لحام (الدمام).

– مشرف كهربائي (الرياض).

– فني تركيب كهربائي (الدمام).

– أخصائي ميداني/ التحكم في ضغط السطح (الدمام).

– مخطط المواد الرئيسي/ خدمات الحفر (الدمام).

– ميكانيكي (الدمام).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بيكر هيوز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)