وظائف شاغرة بشركة مطارات جدة

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أعلنت شركة مطارات جدة “JedCo”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (التسويق، الإعلام، الاتصالات)، أو أي تخصص ذي الصلة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة جدة.
وأبرزت شركة مطارات جدة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير الأحداث المسؤولية الاجتماعية.
– رئيس قسم الإعلام والمحتوى.
– أخصائي محتوى.
وأوضحت شركة مطارات جدة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 مايو 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 21 يونيو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)