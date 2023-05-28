وظائف شاغرة بشركة نوماك في 4 مدن

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في كل من رابغ، والشعيبة، وأملج، وجدة.

تفاصيل وظائف نوماك

وأبرزت شركة نوماك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس فريق رجال الإطفاء/ مكافحة الحرائق (رابغ).

– مشغل معدات (عدد وظيفتين/ الشعيبة).

– مسؤول تقنية المعلومات/ الاعتماد الرقمي ودعم الموقع (عدد وظيفتين/ أملج).

– مساعد إداري (جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة نوماك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)