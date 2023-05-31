وظائف شاغرة بفروع الرقيب التجارية

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أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من خميس مشيط، والخبر، والمدينة المنورة.
وأبرزت شركة الرقيب التجارية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مراقب المخزون (خميس مشيط).
– مساعد مبيعات (الخبر).
– مساعد مبيعات (المدينة المنورة).
وأوضحت شركة الرقيب التجارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)