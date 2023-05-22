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وظائف شاغرة بفروع الهيئة العامة للإحصاء

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٣ مساءً
وظائف شاغرة بفروع الهيئة العامة للإحصاء
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإحصاء)، أو ما يعادلها؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في كل من الجوف، والقصيم.

تفاصيل وظائف هيئة الإحصاء

وأبرزت الهيئة العامة للإحصاء، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مشرف فرع (الجوف).

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– جامع بيانات ميداني (القصيم).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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