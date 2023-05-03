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وظائف شاغرة بفروع جامعة الملك سعود الصحية

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٣ مساءً
وظائف شاغرة بفروع جامعة الملك سعود الصحية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية وأكاديمية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفروع الجامعة في محافظة الأحساء.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود

وبيّنت جامعة الملك سعود، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– محلل التنظيم الإداري (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة الصحية، الإدارة)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– مصور (الرياض): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– مساعد أسنان (الرياض): شهادة الدبلوم في تخصص طب الأسنان.

– محاضر/ الخدمات الطبية الطارئة (الأحساء): شهادة الماجستير في تخصص إدارة العناية بالصدمات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت جامعة الملك سعود، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 13 شوال 1444هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 21 شوال 1444هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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