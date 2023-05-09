Icon

رياح وأتربة مثارة على المدينة المنورة حتى الـ6 مساء Icon إطلاق نار على كنيس يهودي في تونس Icon السماح بتجربة المكياج على الحيوانات ببريطانيا بعد حظر 25 عامًا Icon جماهير الأهلي تطلب رحيل محمد الربيعي Icon السفير آل جابر من عدن: 229 مبادرة تنموية سعودية في اليمن Icon مانشستر سيتي يخطف التعادل من ريال مدريد في دوري الأبطال Icon بدء إيداع دعم حساب المواطن لشهر مايو شامل الدعم الإضافي Icon نيزك يخترق سقف منزل بأمريكا ويستقر في غرفة النوم Icon فيصل الشمري تلقى 3 رصاصات وأنقذ العشرات Icon الهلال يكشف تفاصيل مرض سالم الدوسري Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بفروع شركة الفنار

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٩ مساءً
وظائف شاغرة بفروع شركة الفنار
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من الرياض، والجبيل.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
مقتل 7 أشخاص جراء اصطدام سيارة بحشد من المشاة بتكساس

مقتل 7 أشخاص جراء اصطدام سيارة بحشد من المشاة بتكساس

معلم يعتدي على طالب بالضرب والركل بسيهات وتعليم الشرقية يحقق

معلم يعتدي على طالب بالضرب والركل بسيهات وتعليم الشرقية يحقق

– مستشار وظيفي أول (الرياض).

قد يهمّك أيضاً
غريفيث: أشكر السعودية على جهودها في إجلاء العالقين في السودان

غريفيث: أشكر السعودية على جهودها في إجلاء العالقين في السودان

35 وظيفة بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

35 وظيفة بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

– مستشار وظيفي (الرياض).

– مهندس صناعي (الرياض).

– جامع/ الحسابات (الجبيل).

– مستشار تقني (الرياض).

– مهندس إنتاج (الرياض).

– أخصائي دعم فني (الرياض).

– مصمم أنظمة (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النيابة تحذر من حيازة وترويج المخدرات بـتشديد العقوبة
السعودية اليوم

النيابة تحذر من حيازة وترويج المخدرات بـتشديد...

السعودية اليوم
شرطة مكة المكرمة تتخذ الإجراءات النظامية بحق شخص ادعى سرقة مركبته
السعودية اليوم

شرطة مكة المكرمة تتخذ الإجراءات النظامية بحق...

السعودية اليوم
مواطن في قبضة الأمن لترويجه الحشيش عبر مواقع التواصل الاجتماعي
أخبار أمنية

مواطن في قبضة الأمن لترويجه الحشيش عبر...

أخبار أمنية
وزير الإعلام: سنسعى لتطبيق الضوابط ولنتعاون جميعًا للحد من المخالفات
السعودية اليوم

وزير الإعلام: سنسعى لتطبيق الضوابط ولنتعاون جميعًا...

السعودية اليوم
دياز يُطبق خطة مباراة الهلال والاتحاد
الرياضة

دياز يُطبق خطة مباراة الهلال والاتحاد

الرياضة
الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك عبدالعزيز
السعودية اليوم

الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك عبدالعزيز

السعودية اليوم
لحظة إسقاط مسيرة بمحيط القصر الرئاسي بكييف
العالم

لحظة إسقاط مسيرة بمحيط القصر الرئاسي بكييف

العالم
ردة فعل عبدالله العمري حينما صفعه المعلم مرتين معتقدًا أنه يغش
السعودية اليوم

ردة فعل عبدالله العمري حينما صفعه المعلم...

السعودية اليوم