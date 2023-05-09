وظائف شاغرة بفروع شركة الفنار

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أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من الرياض، والجبيل.
وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مستشار وظيفي أول (الرياض).
– مستشار وظيفي (الرياض).
– مهندس صناعي (الرياض).
– جامع/ الحسابات (الجبيل).
– مستشار تقني (الرياض).
– مهندس إنتاج (الرياض).
– أخصائي دعم فني (الرياض).
– مصمم أنظمة (الرياض).
وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)