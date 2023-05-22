وظائف شاغرة بفروع مراكز ديافيرم

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أعلنت مجموعة شركة ديافيرم “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عيادات ومراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والدمام.
وأبرزت مجموعة ديافيرم، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– صيدلي إكلينيكي (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص الصيدلة الإكلينيكية.
– أخصائي تغذية علاجية (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصص التغذية.
وأوضحت مجموعة ديافيرم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 يوليو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)