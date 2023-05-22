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وظائف شاغرة بفروع مستشفيات القوات المسلحة

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٨ مساءً
وظائف شاغرة بفروع مستشفيات القوات المسلحة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالدوادمي.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– استشاري جراحة قلب أطفال (جدة).

– مشرف تمريض (الظهران).

– طبيب أخصائي/ قسم العيون (الدوادمي).

– طبيب أخصائي/ قسم أنف وأذن وحنجرة (الدوادمي).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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