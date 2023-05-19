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وظائف شاغرة بمجموعة التركي القابضة

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٧ صباحاً
وظائف شاغرة بمجموعة التركي القابضة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الخبر، والجبيل.

تفاصيل وظائف مجموعة التركي

وأبرزت مجموعة التركي القابضة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي تسويق (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، أو الإعلان، أو التصميم الجرافيكي).

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– رئيس إدارة المشاريع (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير المشروع (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة التركي القابضة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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