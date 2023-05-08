وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 3 مدن

أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

تفاصيل وظائف العليان القابضة

وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل تقنية معلومات (الرياض).

– موظف لتحصيل المستحقات (الرياض).

– أخصائي دعم المنتجات (جدة).

– موظف مبيعات البريد (الرياض).

– مشرف فني/ الخدمات (الدمام).

– مساعد مدير التسويق (الرياض).

– مسؤول الاتصال المؤسسي (الرياض).

– مهندس تصنيع (الدمام).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)