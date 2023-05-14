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وظائف شاغرة بمجموعة الفطيم القابضة

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٧ مساءً
وظائف شاغرة بمجموعة الفطيم القابضة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة ومتاجرها ومشاريعها القائمة في مدينة الرياض

تفاصيل وظائف الفطيم القابضة

وأبرزت مجموعة الفطيم القابضة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مساعد مدير عمليات البيع بالتجزئة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

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– منسق ميكانيكي: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– مهندس مشتريات/ ميكانيكي: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الفطيم القابضة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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