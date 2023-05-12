وظائف شاغرة بمجموعة الفطيم في 3 مدن

أعلنت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة ومتاجرها ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

تفاصيل وظائف الفطيم القابضة

وأبرزت مجموعة الفطيم القابضة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس كهرباء الموقع (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

– مسؤول العلاقات العامة (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– فني سيارات/ معدات (الدمام): شهادة الدبلوم في تخصص هندسة السيارات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الفطيم القابضة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)