وظائف شاغرة بمدينة الملك عبدالله للطاقة

أعلنت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مدينة الملك عبدالله

وأبرزت المدينة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف دعم ومتابعة المشاريع.

– مهندس أول برمجيات/ تقنية المعلومات.

– مدير العقود.

– مدير الميزانية.

– مدير عام الشؤون المالية.

– مدير عام الموارد البشرية.

– أخصائي أول حوكمة والتزام.

– أخصائي أول نظم إدارة أمن المعلومات/ أمن سيبراني.

– أخصائي أول مركز عمليات الأمن والاستجابة للحوادث/ أمن سيبراني.

– أخصائي أول الحوكمة والالتزام الأمني/ أمن سيبراني.

التقديم على الوظائف

وأوضحت المدينة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)