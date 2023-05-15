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وظائف شاغرة بمركز الدراسات والبحوث الدفاعية

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٨ مساءً
وظائف شاغرة بمركز الدراسات والبحوث الدفاعية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية “PSDSARC”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيس في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز الأمير سلطان

وأبرز المركز، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مطور الذكاء الاصطناعي.

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وظائف شاغرة لدى شركة أرامكس

– مهندس البصريات الكهربائية.

– مهندس أول التحكم والمحاكاة.

– مهندس معالجة بيانات الرادار (عدد وظيفتين).

– مهندس مراقبة الجودة.

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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