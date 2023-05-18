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وظائف شاغرة بمركز الشراكات الإستراتيجية

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٥ صباحاً
وظائف شاغرة بمركز الشراكات الإستراتيجية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الشراكات الإستراتيجية

وأبرزت إدارة مركز الشراكات الإستراتيجية أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير أمانات المجالس التنسيقية واللجان المشتركة.

– أخصائي أمانات المجالس التنسيقية واللجان المشتركة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة مركز الشراكات الإستراتيجية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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