وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير عام البحث والتطوير القانوني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الدراسات القانونية، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.
– مهندس أول عمليات الأنظمة/ قاعدة البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات)، أو ما يعادلها.
– مدير إدارة التغيير الرقمي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر، إدارة تقنية المعلومات، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)