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وظائف شاغرة عبر برنامج العمل عن بعد

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٧ صباحاً
وظائف شاغرة عبر برنامج العمل عن بعد
المواطن - فريق التحرير

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أعلن (برنامج العمل عن بُعد، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في مختلف التخصصات والمجالات؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مساعد اداري.
  2. اختصاصي تسويق.
  3. محاسب.
  4. محصل.
  5. مدير خدمة العملاء.
  6. مطور مواقع الكترونية.
  7. كاتب اداري عام.
  8. كاتب مكتبة.
  9. كاتب اتصال.
  10. ممثل نجاح العملاء.
  11. مندوب مشتريات.
  12. اختصاصي تسويق.
  13. كاتب مواصفات فنية.
  14. بائع.
  15. مراقب كاميرات أمنية.
  16. والمزيد…

طريقة التقديم:

أوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 21 مايو 2023م.

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