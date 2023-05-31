وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر

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أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرزت شركة أرامكو روان للحفر، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول/ حسابات المدفوعات.
– أخصائي اكتساب المواهب.
– أخصائي الموازنة العامة والتقارير.
– أخصائي المشتريات.
– منسق التدريب والتطوير.
– مدير البنية التحتية.
– مشغل الراديو.
وأوضحت شركة أرامكو روان للحفر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)