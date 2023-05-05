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وظائف شاغرة في البنك الإسلامي

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٧ مساءً
وظائف شاغرة في البنك الإسلامي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مساعد أول/ إدارة الائتمان والمخاطر التشغيلية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (التجارة، المالية، الاقتصاد المالي)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مساعد أول/ الاتصالات المؤسسية: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 مايو 2023م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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