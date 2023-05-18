Icon

أسعار العملات مقابل الريال اليوم Icon الصحف العالمية تسلط الضوء على دور السعودية في لم الشمل بالقمة العربية Icon وظائف شاغرة في فروع الخزف السعودي Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد Icon وظائف شاغرة في شركة هاليبورتون Icon وظائف إدارية شاغرة بفروع بنده Icon وظائف هندسية شاغرة في شركة صدارة Icon انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 209 ريالات للجرام Icon 13 وظيفة شاغرة بمشروع البحر الأحمر Icon وظائف إدارية شاغرة بشركة أرامكس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٥ صباحاً
وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
سيارة خشبية بـ 200 ألف يورو

سيارة خشبية بـ 200 ألف يورو

طبقة كثيفة من الضباب تجلي سكان قرية في سويسرا

طبقة كثيفة من الضباب تجلي سكان قرية في سويسرا

– مستشار تحويل الأعمال (الرياض).

قد يهمّك أيضاً
فودافون العالمية تلغي 11 ألف وظيفة

فودافون العالمية تلغي 11 ألف وظيفة

إيميليانو دياز: فقدان الهلال لـ الأمل في لقب الدوري سبب أدائنا ضد الاتحاد

إيميليانو دياز: فقدان الهلال لـ الأمل في لقب الدوري سبب أدائنا ضد...

– رئيس قسم حلول الأعمال الرقمية (الرياض).

– أخصائي أول/ ألياف البولي أوليفين (الجبيل).

– رئيس قسم ضمان الأمن (الجبيل).

– مستشار أداء الأعمال (الرياض).

– عالم/ أخصائي إدارة التكنولوجيا والترخيص (الجبيل).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رشا رزق تطل على جمهورها في فعاليات جدة
السعودية اليوم

رشا رزق تطل على جمهورها في فعاليات...

السعودية اليوم
سيول عارمة شرق منطقة حائل
السعودية اليوم

سيول عارمة شرق منطقة حائل

السعودية اليوم
الزراعة: بناء أكبر طاقة تخزينية متطورة للحبوب في الشرق الأوسط بـ 3.5 ملايين طن
السعودية اليوم

الزراعة: بناء أكبر طاقة تخزينية متطورة للحبوب...

السعودية اليوم
عيد الفطر ينعش صالونات الحلاقة في جازان
السعودية اليوم

عيد الفطر ينعش صالونات الحلاقة في جازان

السعودية اليوم
الفتح والوحدة يرتضيان التعادل
الرياضة

الفتح والوحدة يرتضيان التعادل

الرياضة
أول رد من واتساب عقب اتهام ماسك له بالتنصت
تكنولوجيا

أول رد من واتساب عقب اتهام ماسك...

تكنولوجيا
ليوان المديفر يتفوق بمراحل من حيث الفكرة والمضمون والضيوف
السعودية اليوم

ليوان المديفر يتفوق بمراحل من حيث الفكرة...

السعودية اليوم
ركاب يصوتون على طرد سيدة مزعجة من الطائرة
غرائب

ركاب يصوتون على طرد سيدة مزعجة من...

غرائب