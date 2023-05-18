وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل.
وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مستشار تحويل الأعمال (الرياض).
– رئيس قسم حلول الأعمال الرقمية (الرياض).
– أخصائي أول/ ألياف البولي أوليفين (الجبيل).
– رئيس قسم ضمان الأمن (الجبيل).
– مستشار أداء الأعمال (الرياض).
– عالم/ أخصائي إدارة التكنولوجيا والترخيص (الجبيل).
وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)