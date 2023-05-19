وظائف شاغرة في الكفاح القابضة

أعلنت شركة الكفاح القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة لها في كل من الدمام، والخبر.

تفاصيل وظائف الكفاح القابضة

وأبرزت شركة الكفاح القابضة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– سكرتير تنفيذي/ مكتب المدير.

– مدير التأمين.

– أخصائي قانوني.

– موظف الخزينة.

– مسؤول الجودة والصحة والسلامة والبيئة (عدد وظيفتين).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الكفاح القابضة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)