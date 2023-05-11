Icon

فنانون ينعون عبدالكريم عبدالقادر: فقدنا رمزًا من رموز الأغنية الخليجية Icon ولي العهد يُتوج الهلال بلقب كأس الملك Icon وظائف شاغرة في شركة إريكسون Icon الهلال بطلًا لـ كأس الملك Icon وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية Icon وظائف شاغرة لدى شركة أرامكس Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع Icon ترميم ملاعب وواجهات مدارس للطفولة بالرياض Icon الصوت الجريح عبدالكريم عبدالقادر في ذمة الله Icon لحظة العثور على طفل تاه بغابة ليومين بميشيغان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في المركز الوطني لإدارة النفايات

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥١ مساءً
وظائف شاغرة في المركز الوطني لإدارة النفايات
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات “موان”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز إدارة النفايات

وأبرزت إدارة المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
لقطات من تتويج أوراوا بدوري أبطال آسيا

لقطات من تتويج أوراوا بدوري أبطال آسيا

أرامكو توافق على زيادة رأس مال الشركة وتوزيع سهم لكل 10 أسهم قائمة

أرامكو توافق على زيادة رأس مال الشركة وتوزيع سهم لكل 10 أسهم...

– مدير وحدة استمرارية الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة المخاطر، الهندسة)، أو ما يعادلها.

قد يهمّك أيضاً
إصابة رقبة الملك تشارلز بسبب ثقل التاج الملكي

إصابة رقبة الملك تشارلز بسبب ثقل التاج الملكي

فيصل الشمري تلقى 3 رصاصات وأنقذ العشرات

فيصل الشمري تلقى 3 رصاصات وأنقذ العشرات

– أخصائي استمرارية الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، علوم الحاسب، الهندسة)، أو ما يعادلها.

– أخصائي مراجعة داخلية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، تقنية المعلومات، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدرب الأهلي المصري: مواجهة الرجاء صعبة
الرياضة

مدرب الأهلي المصري: مواجهة الرجاء صعبة

الرياضة
انتعاش مبيعات العطور في السعودية مع حلول عيد الفطر
السعودية اليوم

انتعاش مبيعات العطور في السعودية مع حلول...

السعودية اليوم
السديس: أكثر من نصف مليون زائر للمعارض الرمضانية بالمسجد الحرام
السعودية اليوم

السديس: أكثر من نصف مليون زائر للمعارض...

السعودية اليوم
طرح تذاكر ليلة روائع الموجي
السعودية اليوم

طرح تذاكر ليلة روائع الموجي

السعودية اليوم
54 قناة تنقل نهائي كأس الملك
الرياضة

54 قناة تنقل نهائي كأس الملك

الرياضة
السعودية تسجل أكثر عمليات إجلاء ناجحة عالميًّا
السعودية اليوم

السعودية تسجل أكثر عمليات إجلاء ناجحة عالميًّا

السعودية اليوم
السعودية ترفع صادراتها من التمور إلى 1.280 مليار ريال
السعودية اليوم

السعودية ترفع صادراتها من التمور إلى 1.280...

السعودية اليوم
أردوغان: تركيا كانت حزينة خلال شهر رمضان
العالم

أردوغان: تركيا كانت حزينة خلال شهر رمضان

العالم