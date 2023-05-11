وظائف شاغرة في المركز الوطني لإدارة النفايات

أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات “موان”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز إدارة النفايات

وأبرزت إدارة المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير وحدة استمرارية الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة المخاطر، الهندسة)، أو ما يعادلها.

– أخصائي استمرارية الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، علوم الحاسب، الهندسة)، أو ما يعادلها.

– أخصائي مراجعة داخلية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، تقنية المعلومات، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)