وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

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أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة دار المعدات الطبية والعلمية، وشركة محجوب” في كل من ينبع، والجبيل.
وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني تبريد وتكييف (عدد 3 وظائف/ ينبع).
– مهندس أجهزة طبية (ينبع).
– مشرف هندسي تكييف (ينبع).
– مشغل حاسب آلي (للجنسين/ الجبيل).
وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)