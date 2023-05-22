وظائف شاغرة في شركة الفنار

وظائف شاغرة بفروع مستشفيات القوات المسلحة رقصة إندونيسية داخل جامعة أردنية تثير غضبًا واسعًا ضمك يحسم ديربي عسير بهدف 15 وظيفة شاغرة لدى الاتصالات السعودية البريكان والغنام يقودان الفتح لتجاوز الاتفاق برباعية صحة جدة تكمل استعداداتها لخدمة الحجاج وظائف شاغرة في فروع روشن العقارية 5 أخطاء بديهية تعرض سيارتك للسرقة بمنتهى السهولة موعد مباراة النصر والشباب بدوري روشن سقوط مروج مخدرات في عسير
أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محاسب عام (عدد وظيفتين).
– مدير العقود.
– مستشار وظيفي أول/ العمليات التجارية.
– مهندس أول المصادقة.
– أخصائي أول تحليل البيانات.
وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)